Вставьте вместо точек число, чтобы были верными равенства 1) 7,8мм = ...см 2)29кг = ...т 3)1,5мм2 = ...см2 4)43,6см = ...м 5)17,5ц = ...км 6)140см2 = ...м2 7)15м = ...км 8)8,4кг = ...ц 9)56.1а = ...га 10)1920дм = ......

Математика
Вставьте вместо точек число, чтобы были верными равенства 1) 7,8мм = ...см 2)29кг = ...т 3)1,5мм2 = ...см2 4)43,6см = ...м 5)17,5ц = ...км 6)140см2 = ...м2 7)15м = ...км 8)8,4кг = ...ц 9)56.1а = ...га 10)1920дм = ...км 11)250т = ...кг 12)60000м2 = ...км2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это легко зади учебника таблица вот по ней и делай
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В 6 одинаковых ящиках 30кг лимонов.масса пустого ящика 3кг.какова масса ящика с лимонами?
Ответить
Русский язык
Поле он второстепеный член или нет? Помогите срочно!
Ответить
Русский язык
Под вьюгами ,плугами , росами , косами , реками , болотами , журавлями . указать падеж и число
Ответить
Математика
2x-4=5-x помогите пожалуйста
Ответить
Математика
В огороде 8 грядок с морковью,а с кабачками на 3 меньше, чем с морковью . Сколько все??о в огороде грядок с морковью и кабачками?
Ответить