Вставьте вместо точек число, чтобы были верными равенства 1) 7,8мм = ...см 2)29кг = ...т 3)1,5мм2 = ...см2 4)43,6см = ...м 5)17,5ц = ...км 6)140см2 = ...м2 7)15м = ...км 8)8,4кг = ...ц 9)56.1а = ...га 10)1920дм = ......
Математика
Вставьте вместо точек число, чтобы были верными равенства 1) 7,8мм = ...см 2)29кг = ...т 3)1,5мм2 = ...см2 4)43,6см = ...м 5)17,5ц = ...км 6)140см2 = ...м2 7)15м = ...км 8)8,4кг = ...ц 9)56.1а = ...га 10)1920дм = ...км 11)250т = ...кг 12)60000м2 = ...км2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это легко зади учебника таблица вот по ней и делай
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