В огороде 8 грядок с морковью,а с кабачками на 3 меньше, чем с морковью . Сколько все??о в огороде грядок с морковью и кабачками?

Математика
В огороде 8 грядок с морковью,а с кабачками на 3 меньше, чем с морковью . Сколько все??о в огороде грядок с морковью и кабачками?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8-3=5(г)-с кабачками 5+8=13(г)-всего
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