В огороде 8 грядок с морковью,а с кабачками на 3 меньше, чем с морковью . Сколько все??о в огороде грядок с морковью и кабачками?

Математика

В огороде 8 грядок с морковью,а с кабачками на 3 меньше, чем с морковью . Сколько все??о в огороде грядок с морковью и кабачками?

Автор: Гость