При сушке из 10 кг свежих яблок получается 1 кг 500кг сушенных. сколько сушенных ябло?? получится из тонны свежих?

Математика

При сушке из 10 кг свежих яблок получается 1 кг 500кг сушенных. сколько сушенных ябло?? получится из тонны свежих?

Автор: Гость