При сушке из 10 кг свежих яблок получается 1 кг 500кг сушенных. сколько сушенных ябло?? получится из тонны свежих?
Математика
При сушке из 10 кг свежих яблок получается 1 кг 500кг сушенных. сколько сушенных ябло?? получится из тонны свежих?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А Это как Так ? : 1 кг 500 кг ???
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