Поле разделили на 16 одинаковых по площади участков площадь всего поля? реши задач??. вычисли и запиши ответ

Математика
Поле разделили на 16 одинаковых по площади участков площадь всего поля? реши задач??. вычисли и запиши ответ
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Гость:
525*16=8400  Удачи! :)
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