Поле разделили на 16 одинаковых по площади участков площадь всего поля? реши задач??. вычисли и запиши ответ

Математика

Поле разделили на 16 одинаковых по площади участков площадь всего поля? реши задач??. вычисли и запиши ответ

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