Теперь что нибудь посложнее Даю 30 баллов (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)+(25+25)+(25+25) (Просто так созд??ла, вообще мне не нужен ответ), но кто первый ответит тот и получит 30 баллов :)

Математика
Теперь что нибудь посложнее Даю 30 баллов (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)+(25+25)+(25+25) (Просто так созд??ла, вообще мне не нужен ответ), но кто первый ответит тот и получит 30 баллов :)
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Гость:
155   очень просто ωωωωωωω
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