Прочитайте. укажите над глаголами время. прдчеркните глаголы ,которые спрягаются

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Прочитайте. укажите над глаголами время. прдчеркните глаголы ,которые спрягаются
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Занялася-прошедшее время, взойдет-Будущее время, слышишь-настоящее время , щёлкнул-прошедшее время, поёт-настоящее время . Все спрягаются кроме занялася
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