Дуже - дуже потрібно реферат на тему: профілактичні щеплення та методи їх виконання.Велике дякую.

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Профілактичні щеплення та їх значення Проведення профілактичних щеплень (вакцинація) дуже важлива як для дітей, так і для дорослих. Тільки ця міра є єдиним засобом профілактики таких хвороб, які не піддаються лікуванню або піддаються йому дуже важко (вірусний гепатит, дифтерія, правець, кашлюк та ін). Для маленької дитини профілактичні щеплення особливо важливі, так як його організм дуже вразливий перед різними інфекціями. Якщо мама була вчасно щеплена або вже перехворіла якимось захворюванням у перші місяці життя дитини ще можуть захищати материнські антитіла, але потім захист слабшає — і тут вже не обійтися без профілактичного щеплення. Тому вакцинацію необхідно починати з самого раннього віку згідно з календарем щеплень. У чому ж суть і значення профілактичного щеплення? При вакцинації в організм людини водиться спеціальну речовину (вакцина), в якому містяться ослаблені або вбиті збудники тих чи інших захворювань або ж їх окремі частини (антигени). У відповідь на це в організмі людини активізується імунна система, яка синтезує антитіла до збудника інфекції і штучним способом формує імунітет до цього захворювання. В результаті цього інфекція згодом або взагалі не проникне в організм, або прояви хвороби будуть зовсім слабкі. В результаті численних наукових досліджень було доведено, що сучасні вакцини абсолютно безпечні. Але, тим не менш, перед тим, як зробити профілактичне щеплення, дитину потрібно показати лікарю для оцінки загального стану, виявлення протипоказань і можливих алергічних реакцій. Якщо у дитини є якісь протипоказання або нетипові реакції на попередні вакцинації — педіатр з участю інших лікарів-спеціалістів повинен скласти індивідуальний графік проведення профілактичних щеплень. Проти інфекцій, з якими організм людини здатний впоратися, не має сенсу робити щеплень. Але якщо інфекція небезпечна, смертність хворих людей дуже висока - необхідно проводити вакцинацію.Вакцинація забезпечує формування даної несприйнятливості без смертельного ризику та необхідності переносити тяжкий перебіг інфекції з вкрай тяжкими симптомами. Цілком природно, що у відповідь на щеплення процес формування клітин пам'яті в ході активації імунної системи супроводжується цілим рядом реакцій. Найбільш поширені реакції у місці введення препарату, і деякі загальні (наприклад, підвищена температура протягом декількох діб, слабкість, нездужання і т. д.).