Помогите решить уравнения 407+х*3=1080 2у+50=у*3+30 х*4-5=х*3 пожалуйста очень нужно

Математика

Помогите решить уравнения 407+х*3=1080 2у+50=у*3+30 х*4-5=х*3 пожалуйста очень нужно

Автор: Гость