Помогите решить уравнения 407+х*3=1080 2у+50=у*3+30 х*4-5=х*3 пожалуйста очень нужно
Математика
Помогите решить уравнения 407+х*3=1080 2у+50=у*3+30 х*4-5=х*3 пожалуйста очень нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2y+50=y*3+30 y=20 4x-5=3x 4x-3x=5 x=5
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