Помогите решить уравнения 407+х*3=1080 2у+50=у*3+30 х*4-5=х*3 пожалуйста очень нужно

Математика
Помогите решить уравнения 407+х*3=1080 2у+50=у*3+30 х*4-5=х*3 пожалуйста очень нужно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2y+50=y*3+30  y=20  4x-5=3x  4x-3x=5  x=5
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