Периметр равнобедренного треугольника 20 см. Биссектриса угла при вершине делит ??реугольник на две части так, что периметр каждой части равен 16 см. Вычисли длину биссектрисы

Математика
Периметр равнобедренного треугольника 20 см. Биссектриса угла при вершине делит ??реугольник на две части так, что периметр каждой части равен 16 см. Вычисли длину биссектрисы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 16см+16см= 32см ( периметр двух прямоугольных треугольников , которые образуют равнобедренный)                                                        2)32см - 20см =12см ( разница периметров  равнобедренного и двух прямоугольных треугольников) т.к . у этих треугольников стороны А и С общие , а сторона В является суммой двух сторон прямоугольных треугольников , найденная  разница периметров = длине двух высот прямоугольных треугольников или длине двух биссектрис равнобедренного треугольника.                                                                    3) 12см : 2  = 6см ( длина биссектрисы равнобедренного треугольника).                                                                                                             
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