Периметр равнобедренного треугольника 20 см. Биссектриса угла при вершине делит ??реугольник на две части так, что периметр каждой части равен 16 см. Вычисли длину биссектрисы

Гость: Гость:

1) 16см+16см= 32см ( периметр двух прямоугольных треугольников , которые образуют равнобедренный) 2)32см - 20см =12см ( разница периметров равнобедренного и двух прямоугольных треугольников) т.к . у этих треугольников стороны А и С общие , а сторона В является суммой двух сторон прямоугольных треугольников , найденная разница периметров = длине двух высот прямоугольных треугольников или длине двух биссектрис равнобедренного треугольника. 3) 12см : 2 = 6см ( длина биссектрисы равнобедренного треугольника).