Какую часть составляет: а) 29 м2 от гектара; б) 217 секунд от часа; 9кг от 7 ц?

Математика

Какую часть составляет: а) 29 м2 от гектара; б) 217 секунд от часа; 9кг от 7 ц?

Автор: Гость