Какую часть составляет: а) 29 м2 от гектара; б) 217 секунд от часа; 9кг от 7 ц?

Математика
Какую часть составляет: а) 29 м2 от гектара; б) 217 секунд от часа; 9кг от 7 ц?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
б)3.37а)0.0029 в)0.09

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