Она не знала что мимо неё прошла весна схема предложения
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Она не знала что мимо неё прошла весна схема предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она-подлежащее, не знала-сказуемое, что прошла-сказуемое, весна-подлежащее. Это сложное предложение.И перед "что" ставится запятая)
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