Гость: Гость:

Над примерной ученицой, род классной газетой, перед утренней гимнастикой, перед вечерней прогулкой, с домашней работой, с вчерашней ьеседой, неьрежной записью, над последней партой, с чистой комнатой, перед соседней школой , над синей тетралкой, с устной речью, со школьной подружкой, географической картой аккуратной формой съёмной деталью, чертёжной плоской, дальней жкскурсией