Упражнение 298. Задание.: данные слова поставьте в творительном падеже с предлогами над, под, с, перед или без них. Примерная ученица, классная газета, утренняя гимнастика, вечерняя прогулка, домашняя работа, вчерашняя беседа...
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Упражнение 298. Задание.: данные слова поставьте в творительном падеже с предлогами над, под, с, перед или без них. Примерная ученица, классная газета, утренняя гимнастика, вечерняя прогулка, домашняя работа, вчерашняя беседа, небрежная запись, последняя парта, чистая комната, соседняя школа, синяя тетрадка, устная речь, школьная подружка, географическая карта, аккуратная форма, съемная деталь, чертежная доска, дальняя экскурсия. Помогите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Над примерной ученицой, род классной газетой, перед утренней гимнастикой, перед вечерней прогулкой, с домашней работой, с вчерашней ьеседой, неьрежной записью, над последней партой, с чистой комнатой, перед соседней школой , над синей тетралкой, с устной речью, со школьной подружкой, географической картой аккуратной формой съёмной деталью, чертёжной плоской, дальней жкскурсией
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