Три яблока весят 850 г. В одной сумке девять яблок, а во второй-на 7 яблок больше. Сколько весит каждая сумка?

Математика

Три яблока весят 850 г. В одной сумке девять яблок, а во второй-на 7 яблок больше. Сколько весит каждая сумка?

Автор: Гость