Три яблока весят 850 г. В одной сумке девять яблок, а во второй-на 7 яблок больше. Сколько весит каждая сумка?
Математика
Три яблока весят 850 г. В одной сумке девять яблок, а во второй-на 7 яблок больше. Сколько весит каждая сумка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9:3*850=2550 (г)- весит первая сумка 2) 9+7=16 (ябл)- во 2 сумке 3) 850:3*16= 4533 (г) весит 2 сумка примерно
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