Обведи карандашом слово в котором все согласные звуки звонкие и мягкие на солнышке согрелась ель подтаяла сосна идёт апрель звенит капель в лесу у нас
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Обведи карандашом слово в котором все согласные звуки звонкие и мягкие на солнышке согрелась ель подтаяла сосна идёт апрель звенит капель в лесу у нас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
солнишке, сосна, ель, апрель, капель, лесу.
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