Обведи карандашом слово в котором все согласные звуки звонкие и мягкие на солнышке согрелась ель подтаяла сосна идёт апрель звенит капель в лесу у нас

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Обведи карандашом слово в котором все согласные звуки звонкие и мягкие на солнышке согрелась ель подтаяла сосна идёт апрель звенит капель в лесу у нас

Автор: Гость