Составить рассказ по словам:верблюд,пыль,вата,облака,серебристый,чудовище
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Составить рассказ по словам:верблюд,пыль,вата,облака,серебристый,чудовище
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды жарким днём, мы с верблюдом пошли на прогулки. Дул слабый ветерок, но пыль всё равно поднималась в небо в котором плавно плыли ватные облака. Солнце пекло так сильно что мне показалось какое-то чудовище с серебристой чешуёй я испугалась и побежала, споткнулать и ударилась об верблюда мы упали, а потом пошли домой. Это просто был мираж!
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