1.які з ланок рефлекторної дуги є найважливішими? 2.Відомо, що будь-який комп ютер виконує чотири функції Пригадайте, як саме. Іноді нервову систему людини порівнюють з комп ютером, тому що вона виконує ана­ логічні функції. На...

Гость: Гость:

ФУНКЦИИ: 1.получение информации. 2 анализ 3.оценка 4. ответ - где то так. У человека: информация от рецептора - анализ в подкорковых центрах - оценка в корковых центрах - и ответ НАПРИМЕР, рука прикоснулась к горячей поверхности - информация быстро понеслась к подкорке - обработка в коре - ответ одёргивание руки