Из прилагательных сделайте существительные: Бодрый, вечный, гласный, краткий, дик??й, лёгкий, ловкий, странный

Русский язык
Из прилагательных сделайте существительные: Бодрый, вечный, гласный, краткий, дик??й, лёгкий, ловкий, странный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бодрый-бодрость,  Вечный-вечность, Гласный-............., Краткий-краткость, Дикий-дикость, Лёгкий-лёгкость, Ловкий-ловкость, Странный-странность.
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