Почему рассказ назван автором не "Бал" , а "После бала" , хотя описание бала занимает значительнейшую часть произведения?

Гость: Гость:

Рассказ разделен на две части -- бал и после бала, притом первая часть намного объемнее. Что же мы видим вначале? Прекрасный светский вечер, всем весело, герой очарован Варенькой, ее замечательным, добрым, тихим отцом -- полковником, она дарит ему перо из веера и перчатку, юноша на седьмом небе от радости. Но что же потом? Он идет пройтись под влиянием впечатления, полон мечтаний, иллюзий и вдруг видит ужасную сцену на плацу -- избиение татарина солдатами под командованием "доброго" и обаятельного отца Вареньки. Потомучто самое важное событие происходит после бала. Человек осознаёт жестокость этого мира!