Составить 5- 6 предложений с глаголами и определить время глагола
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Составить 5- 6 предложений с глаголами и определить время глагола
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Я очень люблю играть в футбол.(настоящее время). 2.Вчера мама просила меня сходить в магазин.(прошедшее время). 3.За вчерашний день я не получил ни одной оценки.(прошедшее время). 4.Я не очень разбираюсь в механике.(настоящее время). 5.Завтра мы всей семьей поедем отдыхать на природу(будущее время) 6.Магазин,к сожалению,уже закрылся(прошедшее время).
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