Сочинение -рассуждение" согласны ли вы с мнением автора что воробьи так же как и люди могут проявлять заботу друг о друге"

Гость: Гость:

Пусть биологи и считают, что заботу воробьи проявляют лишь инстинктивно, я всё же полностью согласна с автором данного высказывания. Проявляют заботу воробьи друг о друге всеми силами. Как и любые другие птицы, ещё до рождения птенца воробьи заботятся о нём, собирая соломинки, травинки и другие материалы по огромной территории для создания гнезда. После рождения птенца, мать продолжает согревать его своим теплом. На протяжении долгого периода времени родители кормят его различными насекомыми и другой едой, которую они могут найти в городе. При возникновении опасности, воробьи защищают друг друга.. Разве это нельзя назвать заботой?