Решите неравенства 1) 3x^2 – x – 4 gt; 0 2) 3x^2 - 5x - 2 gt; 0 Хотя бы одно, пожалуйста!

Алгебра

Решите неравенства 1) 3x^2 – x – 4 gt; 0 2) 3x^2 - 5x - 2 gt; 0 Хотя бы одно, пожалуйста!

Автор: Гость