Решите неравенства 1) 3x^2 – x – 4 gt; 0 2) 3x^2 - 5x - 2 gt; 0 Хотя бы одно, пожалуйста!
Алгебра
Решите неравенства 1) 3x^2 – x – 4 gt; 0 2) 3x^2 - 5x - 2 gt; 0 Хотя бы одно, пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3x^2-x-4>0 3x^2-x-4=0 D=(-1)^2-4*3*(-4)=49 x1=(1-7)/6=-1; x2=(1+7)/6=4/3 3(x+1)(x-4/3)>0 _____+_____(-1)_____-____(4/3)____+______ ///////////////////////// ///////////////////////// Ответ:(- беск.;-1)U(4/3;+ беск.) 2)3x^2-5x-2>0 3x^2-5x-2=0 D=(-5)^2-4*3*(-2)=49 x1=(5-7)/6=-1/3 x2=(5+7)/6=2 3(x+1/3)(x-2)>0 ____+______(-1/3)___-_____(2)___+_____ ////////////////////////// //////////////////// Ответ:( - беск.;-1/3)U(2;+ беск.)
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