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Х-0,6х-500=200 решите пожайлуста
Математика
Х-0,6х-500=200 решите пожайлуста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,4х=200+500 0.4х=700 х=700\0,4 х=1750
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