Помогите пожалуйста морфологический разбор слов Лисята играют на свежем воздухе

Гость: Гость:

Лисята-подлежащее подчеркивать 1 чертой,сущ. Играют-сказуемое подчеркивать 2 чертами,глагол На воздухе-обстоятельство подчеркивать тире точка тире точка,на предлог,воздузе сущ. Свежем-определение подчеркивать волнистой линией,прил. Вот так