Помогите пожалуйста морфологический разбор слов Лисята играют на свежем воздухе
Русский язык
Помогите пожалуйста морфологический разбор слов Лисята играют на свежем воздухе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лисята-подлежащее подчеркивать 1 чертой,сущ. Играют-сказуемое подчеркивать 2 чертами,глагол На воздухе-обстоятельство подчеркивать тире точка тире точка,на предлог,воздузе сущ. Свежем-определение подчеркивать волнистой линией,прил. Вот так
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