Пожалуйста напишите сочинение на тему "чему научила меня сказка-быль кладовая солнца?" p.s не списывая с других сайтов, дам много баллов

Литература
Пожалуйста напишите сочинение на тему "чему научила меня сказка-быль кладовая солнца?" p.s не списывая с других сайтов, дам много баллов
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Автор: Гость
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Гость:
Даже не знаю если у меня получиться пока я придумывать пошла если что жди:)
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