Помогите пожалуйста,Проверь себя. 3х в квадрате =0; (Х+1)×(х-1)=0; 4х в квадрате -4х+1=0 3х в квадрате = 5х

Алгебра
Помогите пожалуйста,Проверь себя. 3х в квадрате =0; (Х+1)×(х-1)=0; 4х в квадрате -4х+1=0 3х в квадрате = 5х
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) х=0 Б) х1=-1 Х2=1 В) d=16-16=0 X=4/8=0,5 Г) х(3х-5)=0 Х1=0 Х2=5/3=1 и 2/3
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