Помогите пожалуйста,Проверь себя. 3х в квадрате =0; (Х+1)×(х-1)=0; 4х в квадрате -4х+1=0 3х в квадрате = 5х

Алгебра

Помогите пожалуйста,Проверь себя. 3х в квадрате =0; (Х+1)×(х-1)=0; 4х в квадрате -4х+1=0 3х в квадрате = 5х

Автор: Гость