Разложите на множители a³ - a² - 2a + 8 =
Алгебра
Разложите на множители a³ - a² - 2a + 8 =
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A^3-a^2-2a+8=(a^3+8)-(a^2+2a)= (a+2)(a^2-2a+4)-a(a+2)= =(a+2)(a^2-2a+4-a)=(a+2)(a^2-3a+4). (a+2)(a^2-2a+4)-a(a+2) - перед нами разность произведения двух множителей: (a+2)(a^2-2a+4) и a(a+2) Общий множитель выносим за скобку: (a+2) А потом из скобки (a^2-2a+4) вычитаем "a".
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажите род имён прилагательных. Сильная вьюга, младший брат, верный друг, нарядное платье, влажный воздух, домашнее животное, быстрая река, молодо...
Алгебра
Даю 40 баллов F(x)= cos x; x0= 2pi/3 F (x)= sin x; x0= pi F (x)= 1/x; x0=2 F (x)= x^2; x0= -1/2 Помогите пожалуйс??а
Математика
Помогите пожалуйста вместо ? вставте число и остаток 74:?=8 (остаток ) 65:?7 (остаток ) 85:?=9 (остаток ) помогите пожалуйста полный ответ 5 звезд ...