Разложите на множители a³ - a² - 2a + 8 =

Гость: Гость:

A^3-a^2-2a+8=(a^3+8)-(a^2+2a)= (a+2)(a^2-2a+4)-a(a+2)= =(a+2)(a^2-2a+4-a)=(a+2)(a^2-3a+4). (a+2)(a^2-2a+4)-a(a+2) - перед нами разность произведения двух множителей: (a+2)(a^2-2a+4) и a(a+2) Общий множитель выносим за скобку: (a+2) А потом из скобки (a^2-2a+4) вычитаем "a".