Разложите на множители a³ - a² - 2a + 8 =

Алгебра
Разложите на множители a³ - a² - 2a + 8 =
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A^3-a^2-2a+8=(a^3+8)-(a^2+2a)= (a+2)(a^2-2a+4)-a(a+2)= =(a+2)(a^2-2a+4-a)=(a+2)(a^2-3a+4). (a+2)(a^2-2a+4)-a(a+2) - перед нами разность произведения двух множителей: (a+2)(a^2-2a+4) и a(a+2) Общий множитель выносим за скобку: (a+2) А потом из скобки (a^2-2a+4) вычитаем "a".
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