Укажите род имён прилагательных. Сильная вьюга, младший брат, верный друг, нарядное платье, влажный воздух, домашнее животное, быстрая река, молодой подосиновик.
Русский язык
Укажите род имён прилагательных. Сильная вьюга, младший брат, верный друг, нарядное платье, влажный воздух, домашнее животное, быстрая река, молодой подосиновик.
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ж.р. м.р. м.р. с.р. м.р. с.р. ж.р. м.р. смотри на сущ и определяй род
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