Укажите род имён прилагательных. Сильная вьюга, младший брат, верный друг, нарядное платье, влажный воздух, домашнее животное, быстрая река, молодой подосиновик.

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Укажите род имён прилагательных. Сильная вьюга, младший брат, верный друг, нарядное платье, влажный воздух, домашнее животное, быстрая река, молодой подосиновик.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ж.р. м.р. м.р. с.р. м.р. с.р. ж.р. м.р. смотри на сущ и определяй род
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