Даю 40 баллов F(x)= cos x; x0= 2pi/3 F (x)= sin x; x0= pi F (x)= 1/x; x0=2 F (x)= x^2; x0= -1/2 Помогите пожалуйс??а
Алгебра
Даю 40 баллов F(x)= cos x; x0= 2pi/3 F (x)= sin x; x0= pi F (x)= 1/x; x0=2 F (x)= x^2; x0= -1/2 Помогите пожалуйс??а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Короче это производные 1. sin 2П/3= -корень из 3/2 2. -сos2П/3=1/2 3.-1/2 4.-1
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