1 класс литература. Сочинить несколько стихотворных строк. рифмованные слова -дру??им , не тужим . с буквой я

Литература
1 класс литература. Сочинить несколько стихотворных строк. рифмованные слова -дру??им , не тужим . с буквой я
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я дружу. Я не тужу. Я друзей своих люблю.
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