Решите уравнение 29x+74=10x+17
Математика
Решите уравнение 29x+74=10x+17
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
29х-10х=-74+17 19х=-57 х=-57/19 x=-3
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