Если задуманное число уменьшить на 10, то получится число, равное частному чисел 30 ?? 21. Чему равно задуманное число?
Математика
Если задуманное число уменьшить на 10, то получится число, равное частному чисел 30 ?? 21. Чему равно задуманное число?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задуманные числа 40 и 31
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