Помогите пожалуйста вместо ? вставте число и остаток 74:?=8 (остаток ) 65:?7 (остаток ) 85:?=9 (остаток ) помогите пожалуйста полный ответ 5 звезд и спасибо и лутшый ответ !

Математика
Помогите пожалуйста вместо ? вставте число и остаток 74:?=8 (остаток ) 65:?7 (остаток ) 85:?=9 (остаток ) помогите пожалуйста полный ответ 5 звезд и спасибо и лутшый ответ !
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
74:9=8(ост.2) 65:9=7(ост.2) 85:9=9(ост.4)
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