Помогите пожалуйста вместо ? вставте число и остаток 74:?=8 (остаток ) 65:?7 (остаток ) 85:?=9 (остаток ) помогите пожалуйста полный ответ 5 звезд и спасибо и лутшый ответ !

Математика

Помогите пожалуйста вместо ? вставте число и остаток 74:?=8 (остаток ) 65:?7 (остаток ) 85:?=9 (остаток ) помогите пожалуйста полный ответ 5 звезд и спасибо и лутшый ответ !

Автор: Гость