Решите уравнение 12-(4-x)² равно x(3-x)
Алгебра
Решите уравнение 12-(4-x)² равно x(3-x)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-(4-х)²=х(3-х) 12-16+8х-х²=3х-х² -4+8х-3х=х²-х² -4+5х=0 5х=4 х=5:4 х=1.25
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