Вертикальной чертой раздели слова на слоги. Мельница . беленькая чайка. линейка.

Русский язык
Вертикальной чертой раздели слова на слоги. Мельница . беленькая чайка. линейка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мель|ни|ца Бе|лень|ка|я Чай|ка Ли|ней|ка
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