После заселения 18 мая ,а убрали урожай 15 августа. Сколько дней прошло от посева до ??борки урожая?

Математика

После заселения 18 мая ,а убрали урожай 15 августа. Сколько дней прошло от посева до ??борки урожая?

Автор: Гость