После заселения 18 мая ,а убрали урожай 15 августа. Сколько дней прошло от посева до ??борки урожая?
Математика
После заселения 18 мая ,а убрали урожай 15 августа. Сколько дней прошло от посева до ??борки урожая?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
31-18=13(д.)-май- прошло.13+30+31+15=89(д.)Ответ: 89 дней прошло от посева до уборки урожая.
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