На острове живут рыцари и лжецы. Рыцари всегда говорят правду, а лжецы всегда лгут. А говорит: “Я лжец”. Является ли А жителей острова?

Математика

На острове живут рыцари и лжецы. Рыцари всегда говорят правду, а лжецы всегда лгут. А говорит: “Я лжец”. Является ли А жителей острова?

Автор: Гость