Подскажите пож. как решать корни в скобках ( корень из 7+2)*(корень из 7 -2)
Алгебра
Подскажите пож. как решать корни в скобках ( корень из 7+2)*(корень из 7 -2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(√7+2)(√7-2)=(√7)²-2²=7-4=3
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