Масса 50 кг F=200H g=10H/кг надо найти коэффициент трения

Физика
Масса 50 кг F=200H g=10H/кг надо найти коэффициент трения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=mgК, где К- к. трения => К=F/mg=200/500=0.4
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