Выделение- это................

Биология
Выделение- это................
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выделение - удаление ненужных веществ из организма
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Напишите пожалуста 3 предложение на present simple и 3 предложение на present kontinius.
Ответить
Русский язык
Сочинение -рассуждение" согласны ли вы с мнением автора что воробьи так же как и люди могут проявлять заботу друг о друге"
Ответить
Алгебра
Решите неравенства 1) 3x^2 – x – 4 > 0 2) 3x^2 - 5x - 2 > 0 Хотя бы одно, пожалуйста!
Ответить
Русский язык
Ты скажешь курице, а она всей улице. Не хвали себя сам, пусть тебя народ похвалит. О том кукушка кукует, что гнезда у неё нет. Луна светла, да нет ...
Ответить
Русский язык
Спряжение слов смотрю гнать вертеть шелестят греет
Ответить