У Лизы и Иры -50 наклеек. У Иры и Кати-70 наклеек. У Кати и Тани- 100 наклеек. У Тани Оли-110 наклеек. У Оли и Лизы-70 наклеек. Сколько наклеек у Лизы? Помогите решить задачу. Напишите решение без икса. Заранее спасибо

Математика

У Лизы и Иры -50 наклеек. У Иры и Кати-70 наклеек. У Кати и Тани- 100 наклеек. У Тани Оли-110 наклеек. У Оли и Лизы-70 наклеек. Сколько наклеек у Лизы? Помогите решить задачу. Напишите решение без икса. Заранее спасибо

Автор: Гость