У Лизы и Иры -50 наклеек. У Иры и Кати-70 наклеек. У Кати и Тани- 100 наклеек. У Тани Оли-110 наклеек. У Оли и Лизы-70 наклеек. Сколько наклеек у Лизы? Помогите решить задачу. Напишите решение без икса. Заранее спасибо
Математика
У Лизы и Иры -50 наклеек. У Иры и Кати-70 наклеек. У Кати и Тани- 100 наклеек. У Тани Оли-110 наклеек. У Оли и Лизы-70 наклеек. Сколько наклеек у Лизы? Помогите решить задачу. Напишите решение без икса. Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тоисть 4 наклейки у Лизьі
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