Начерти квадрат и прямоугольник не являющийся квадратом с периметром 20 см каждый выполни растностное сравнение площадей этих фигур
Математика
Начерти квадрат и прямоугольник не являющийся квадратом с периметром 20 см каждый выполни растностное сравнение площадей этих фигур
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У квадрата все стороны равны,но его стороны по 5 см. Решение: S квадрата=5*5=25 см(квадратных). У прямоугольника противоположные стороны равны,значит длина 8,а ширина 2. S прямоугольника=8*2=16 см(квадратных). 25>16 Ответ:S квадрата больше чем, s прямоугольника.
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