РЕШИТЕ ПРОШУ ВСЕ ОЧЕНЬ СРОЧНООО . ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Математика
РЕШИТЕ ПРОШУ ВСЕ ОЧЕНЬ СРОЧНООО . ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. (-2,8+3,7-4,8)*1,5/0,9=-3,9*1,5/0,9=-6,5; 2. a) 76+x=37; б) y-3,9=-28,1; x=37-76; y=-28,1+3,9; x=-39; y=-24,2;
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