Отличия молдавского государства

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На самом деле молдавский язык, все таки язык, а не диалект румынского, как сейчас пытаются выставить румыны, и прорумынски настроенные молдоване. если углубится в историю, то узнаем, что обитавших здесь даков, захватывают древние римляне, и начинается процесс романизации дакских племен, появляется новый язык, смесь дакского языка, и латинского. таких примеров по всей римской империи было много и подобные языки назывались вульгарной. или простонародной латынью. к подобной вульгарной латыни относится и французский язык, и испанский, и итальянский. Но впоследствии территорию Румынии захватывают славянские племена, начался процесс славянизации языка, да же в современном румынском языке, огромный пласт славянской лексики. В основу румынского языка, ложится кириллический алфавит. Но в середине 19 века Румыния, при помощи России освобождается от османского ига, создает свое независимое государство. И сразу у румынской интеллигенции встал вопрос, об самоидентификации нации. и было принято решение, что они все таки относятся к романским языкам, и началась чистка румынского языка, к приведению его как можно ближе, к нормам других романских языков, больше к итальянскому. так же письменность с кириллицы, была переведена на латиницу. Молдавия же в то время входила в состав Российской империи, и их эта чистка не затронула, и молдавский язык, это именно тот народный румынский язык, на котором разговаривали жители всей Румынии, до того как его начали искусственно романизировать. Но уже в советское время, когда начали создавать литературный молдавский язык, то не долго думая. взяли и просто скопировали грамматику с уже существующего румынского, подогнав под молдавский, видимо так было быстрее и никому не хотелось парится. и сразу же литературный молдавский стал напоминать литературный же румынский язык. Хотя сами жители молдавии не разговаривали на этом языке. Вот примерно так !!!