Названия звёзд на весеннем небе

Окружающий мир
Названия звёзд на весеннем небе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна начинается с весеннего равноденствия, которое происходит 20 марта в Северном полушарии. Это изменение предвещает подъем весенних созвездий и, к сожалению, мы должны попрощаться с яркими звездами зимы, в том числе удивительным созвездием Ориона. созвездие Льва, созвездие Волопаса, созвездие Девы.  Самый простой способ сориентироваться на весеннем небе  — это посмотреть на север, когда вы прогуливаетесь по улице и найти Большую Медведицу.так же звезда Регул.Арктур и Спика.
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