Названия звёзд на весеннем небе

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Весна начинается с весеннего равноденствия, которое происходит 20 марта в Северном полушарии. Это изменение предвещает подъем весенних созвездий и, к сожалению, мы должны попрощаться с яркими звездами зимы, в том числе удивительным созвездием Ориона. созвездие Льва, созвездие Волопаса, созвездие Девы. Самый простой способ сориентироваться на весеннем небе — это посмотреть на север, когда вы прогуливаетесь по улице и найти Большую Медведицу.так же звезда Регул.Арктур и Спика.