Обьясни способ выполнения сложения и вычитания 630+50= дес+ дес = дес
Математика
Обьясни способ выполнения сложения и вычитания 630+50= дес+ дес = дес
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
630+50 630=63 десятка 50=5 десятков 63 десятка+5 десятков=68 десятков 68 десятков=680 630+50=680
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