Два самолёта вылетели с аэродомо в одно и то же время в противоположных направлен??ях. Через 10 мин после вылета расстояние между ними было 270 км . Первый самолёт летел со скоростью 15км\мин С какой скоростью летел второй самолёт

Математика
Два самолёта вылетели с аэродомо в одно и то же время в противоположных направлен??ях. Через 10 мин после вылета расстояние между ними было 270 км . Первый самолёт летел со скоростью 15км\мин С какой скоростью летел второй самолёт
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 10 минут первый самолет пролетел 15*10=150 км. Второй - 270-150=120км.  Скорость его 120:10=12 км/мин
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