Два самолёта вылетели с аэродомо в одно и то же время в противоположных направлен??ях. Через 10 мин после вылета расстояние между ними было 270 км . Первый самолёт летел со скоростью 15км\мин С какой скоростью летел второй самолёт

Математика

Два самолёта вылетели с аэродомо в одно и то же время в противоположных направлен??ях. Через 10 мин после вылета расстояние между ними было 270 км . Первый самолёт летел со скоростью 15км\мин С какой скоростью летел второй самолёт

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