Помогите мне перевести
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Помогите мне перевести
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорогой друг по переписке Меня зовут Том. Я мальчик. Мне 10 лет. Я родом из Великобритании. Я живу вместе с мамой папой. Мой любимый праздник это день рождения. Мой день рождения 18 июля. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? У меня есть красивая кошка Китти. Она чёрно-белая. Китти любит молоко и рыбу. Я люблю с ней играть. Я мечтаю о собаке. У тебя есть домашнее животное? Это весело? Мой любимый вид спорта это теннис. Я играю в теннис очень хорошо. Но я не умею плавать. Я люблю рисовать и играть в компьютерные игры. По субботам и воскресеньям я катаюсь на велосипеде велосипеде парке. Что ты любишь делать? Ты это хорошо делаешь? Пожалуйста напиши поскорее. Твой друг по переписке, Том Честер
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