Какой объем видеопамяти в Кбайтах нужен для хранения изображения размером 640х250 ??икселей и использующего 16-цветную палитру?

Информатика
Какой объем видеопамяти в Кбайтах нужен для хранения изображения размером 640х250 ??икселей и использующего 16-цветную палитру?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глубина цвета = 4 бит 640*250*4=640000 бит = 78,125 кбайт
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