Какой объем видеопамяти в Кбайтах нужен для хранения изображения размером 640х250 ??икселей и использующего 16-цветную палитру?

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Какой объем видеопамяти в Кбайтах нужен для хранения изображения размером 640х250 ??икселей и использующего 16-цветную палитру?

Автор: Гость