На які запитання відповідає дієслово ходимо?
Українська мова
На які запитання відповідає дієслово ходимо?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Що робимо?Надеюсь помогла)
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