15 вопросов и ответов по рассказу Станционный смотритель

Гость: Гость:

1) Имя дочери станционного смотрителя (Дуня) 2) В какой город отправляется старик, чтобы найти свою дочь (Петербург) 3) Молодой гусар, похитивший дочь станционного смотрителя (Минский) 4) Автор рассказа "Станционный смотритель" (Пушкин) 5) Имя главного героя рассказа (Самсон) 6) Какая мнимая болезнь оказалась у ротмистра Минского (горячка) 7) До какого места отец предложил дочери проводить офицера? (церковь) 8) Кто показал могилу Самсона его дочери? (мальчик) 9) В какое время года приезжала барыня к могиле смотрителя? (лето) 10) Сколько денег дала добрая барыня мальчику за его услугу? (серебряный пятак) 11) К какому классу писатель относит судьбу и мучения станционного смотрителя? (четырнадцатый) 12) Сколько было лет дочери смотрителя? (четырнадцать) 13) Эпиграф какого князя употребил А. С. Пушкин в начале рассказа? (князь Вяземский) 14) Имя мальчика, сына пивовара, рассказавшему рассказчику о барыне (Ванька) 15) Чему учит рассказ А.С.Пушкина "Станционный смотритель"?